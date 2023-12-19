Россияне, которые живут в Латвии, жалуются на несправедливое отношение к ним

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Россияне, живущие в Латвии, опасаются действий местных властей. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс.
Журналист побывал в городе Даугавпилс, где большинство местных жителей — русскоязычные. Там 63-летняя местная жительница с российским гражданством рассказала, что всю жизнь провела в Латвии, а нынешней осенью её лишили права на проживание, пенсию и медицинское обслуживание. По словам женщины, она потеряла сознание от шока, когда ей сообщили об этом.
Местные жители рассказывают, что русскоязычным отказывают в гражданстве. А пожилых людей заставляют учить латышский язык. По словам американского журналиста, россиян возмущает такое отношение.
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Местные жители рассказывают, что русскоязычным отказывают в гражданстве. А пожилых людей заставляют учить латышский язык. По словам американского журналиста, россиян возмущает такое отношение.
«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», —говорит Хиггинс.Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выслать из страны около тысячи россиян, не сдавших языковой экзамен или не подавших документы на временный ВНЖ.
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Мария Фирсова