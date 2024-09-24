Химкинские баскетбольные команды провели предсезонную фотосессию

Фото: пресс-служба г. о. Химки
В химкинском Центре спортивной подготовки №5 провели фотосессию баскетбольных команд и встречу со СМИ перед стартом сезона, сообщили в пресс-службе городского округа. Традиционный медиадень проходит каждый год, согласно требованиям регламентов турниров, в которых участвуют команды.
Снимки будут использоваться для афиш, анонсов, постов в соцсетях и на сайте Российской Федерации баскетбола. Фотографии делаются по определённому стандарту и входят в процедуру паспортизации команды для участия в различных соревнованиях.
Сезон по направлению 5х5 стартуют в октябре. Команды «ЦСП-Химки» и «ЦСП-Химки-2» недавно вернулись со сборов в Адлере. Коллективы успели сыграть несколько товарищеских матчей и готовы к выступлениям в Высшей лиге и Единой молодёжной Лиге ВТБ.
В команде «ЦСП-Химки» новый главный тренер Роман Двинянинов. В прошлом сезоне он возглавлял «Русичей из Курска.
Ближайший турнир, который проведут более старшие игроки Khimki Power – Кубок России. Он пройдёт на федеральной территории Сириус с 30 сентября по 2 октября.
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«У нас дружная команда, все в хороших отношениях, но нужно проделать большую работу, чтобы хорошо показать себя в этом сезоне. Такие медиадни помогают ещё больше сплотить команду», – уверен капитан команды «ЦСП-Химки» Арсений Семёнов.
Сезон по направлению 5х5 стартуют в октябре. Команды «ЦСП-Химки» и «ЦСП-Химки-2» недавно вернулись со сборов в Адлере. Коллективы успели сыграть несколько товарищеских матчей и готовы к выступлениям в Высшей лиге и Единой молодёжной Лиге ВТБ.
В команде «ЦСП-Химки» новый главный тренер Роман Двинянинов. В прошлом сезоне он возглавлял «Русичей из Курска.
«Все ребята молодые, развиваются, показывают прогресс. Команда достаточно дружная, поэтому работается легко», – поделился Двинянинов.В командах Khimki Power, играющих в баскетбол 3х3, появились новые баскетболисты в возрасте до 18 лет, что позволило создать две мужские и две женские команды. В ноябре они примут участие в Первенстве России U18.
Ближайший турнир, который проведут более старшие игроки Khimki Power – Кубок России. Он пройдёт на федеральной территории Сириус с 30 сентября по 2 октября.
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Лора Луганская