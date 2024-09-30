БК «Химки» выиграл турнир памяти Александра Петренко

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Хозяева площадки стали победителями XIV баскетбольного турнира памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко, который завершился в городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Матчи проходили в баскетбольном центре комплекса «Арена Химки». В этом году его участниками стали команды «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». На старте турнира хозяева площадки принимали сургутский «Университет-Югра» и закончили игру со счётом 74:70 в свою пользу. Во второй соревновательный день подопечные Андрея Мальцева одержали победу в матче против «Зенита-2» – 111:52.
В заключительный день химчане встретились с командой «Тамбов» и уступили со счётом 60:74. Однако по результатам двух первых матчей хозяева обеспечили себе победу досрочно. На церемонии награждения отметили самых результативных игроков. Лучшим MVP турнира стал Глеб Суворов.
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В заключительный день химчане встретились с командой «Тамбов» и уступили со счётом 60:74. Однако по результатам двух первых матчей хозяева обеспечили себе победу досрочно. На церемонии награждения отметили самых результативных игроков. Лучшим MVP турнира стал Глеб Суворов.
«Очень интересный был турнир. Мы увидели обновлённый состав команды в деле. И ещё увидели, как наша команда может хозяйничать на паркете под кольцами», – отметил болельщик БК «Химки» Денис Сухарев.Турнир памяти Александра Петренко – один из важнейших этапов подготовки баскетболистов к старту сезона. Впервые соревнования были организованы в 2007 году, в первую годовщину смерти капитана команды «Химки». Баскетболист погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.
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Лора Луганская