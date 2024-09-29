В Российской международной академии туризма в Химках открылась спортивная площадка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В Российской международной академии туризма в Химках открыли многофункциональную площадку для занятий физкультурой. Новый спортивный комплекс установили рядом с корпусом факультета среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортивная площадка разделена на три тематические секции: зона снарядов, зона отдыха и зона для командных игр. В данных секциях присутствуют В зоне снарядов разместили турники, брусья, столы для настольного тенниса, комфортные скамейки, а также иные виды спортивного оборудования.
По словам заведующего кафедрой физического воспитания РМАТ Евгения Баранова, теперь воспитанники учреждения смогут заниматься физической культурой прямо на территории учебного заведения.
Право открыть новую спортплощадку предоставили ректору РМАТ Евгению Трофимову. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании нового пространства, способствующего развитию спортивных навыков и сохранению здоровья студентов.
Открытие спортивного комплекса приурочили к Всемирному дню туризма, который в академии каждый год отмечают с большим размахом. Праздничная церемония состоялась в главном учебном корпусе. Лучших студентов, преподавателей и сотрудников академии наградили почётными грамотами.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
По словам заведующего кафедрой физического воспитания РМАТ Евгения Баранова, теперь воспитанники учреждения смогут заниматься физической культурой прямо на территории учебного заведения.
«Мы давно планировали создать подобный большой спортивный объект, чтобы студенты могли проводить здесь время на перемене или во время занятий физкультурой. В дальнейшем планируем открыть здесь небольшой тренировочный скалодром», — добавил Баранов.
Право открыть новую спортплощадку предоставили ректору РМАТ Евгению Трофимову. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании нового пространства, способствующего развитию спортивных навыков и сохранению здоровья студентов.
«Именно в День туризма мы открываем нашу многофункциональную площадку. Наша главная гордость – игровая зона, где уже сегодня будут проходить соревнования между факультетами и филиалами. Мы старались в первую очередь для студентов, они очень рады финальному результату», — подчеркнул Трофимов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Открытие спортивного комплекса приурочили к Всемирному дню туризма, который в академии каждый год отмечают с большим размахом. Праздничная церемония состоялась в главном учебном корпусе. Лучших студентов, преподавателей и сотрудников академии наградили почётными грамотами.
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Екатерина Коршунова