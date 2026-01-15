Достижения.рф

В Петербурге уделяют особое внимание предотвращению террористических угроз

Фото: iStock/blinow61

Главной задачей Следственного комитета РФ является предупреждение террористической угрозы. Об этом заявил заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, полковник юстиции Максим Хлюпин.



По его словам, в прошедшем году увеличилось число возбужденных и направленных в суд уголовных дел в Северо-Западном транспортном регионе.

«Это результат повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений. Качество доследственных проверок также удалось повысить, что привело к сокращению отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», — подчеркнул Хлюпин в разговоре с «Петербургским дневником».

Он добавил, что проводится регулярная работа по повышению профессионального уровня сотрудников, в рамках которой уделяется внимание повышению оперативности работы на местах происшествий, а также улучшению качества фиксации следов и обстоятельств.

Хлюпин уточнил, что приоритетным направлением деятельности СК РФ является работа по предупреждению террористической опасности. Повышенное внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры.
Элина Позднякова

