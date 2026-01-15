В Петербурге уделяют особое внимание предотвращению террористических угроз

15 января 2026, 13:11

Фото: iStock/blinow61

Главной задачей Следственного комитета РФ является предупреждение террористической угрозы. Об этом заявил заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, полковник юстиции Максим Хлюпин.





По его словам, в прошедшем году увеличилось число возбужденных и направленных в суд уголовных дел в Северо-Западном транспортном регионе.





«Это результат повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений. Качество доследственных проверок также удалось повысить, что привело к сокращению отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», — подчеркнул Хлюпин в разговоре с «Петербургским дневником».