В Петербурге уделяют особое внимание предотвращению террористических угроз
Главной задачей Следственного комитета РФ является предупреждение террористической угрозы. Об этом заявил заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, полковник юстиции Максим Хлюпин.
По его словам, в прошедшем году увеличилось число возбужденных и направленных в суд уголовных дел в Северо-Западном транспортном регионе.
«Это результат повышения эффективности работы по выявлению и раскрытию преступлений. Качество доследственных проверок также удалось повысить, что привело к сокращению отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела», — подчеркнул Хлюпин в разговоре с «Петербургским дневником».
Он добавил, что проводится регулярная работа по повышению профессионального уровня сотрудников, в рамках которой уделяется внимание повышению оперативности работы на местах происшествий, а также улучшению качества фиксации следов и обстоятельств.
Хлюпин уточнил, что приоритетным направлением деятельности СК РФ является работа по предупреждению террористической опасности. Повышенное внимание уделяется объектам транспортной инфраструктуры.