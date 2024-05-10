Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России

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Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области через реку. Об этом информирует телерадиовещательная компания ERR.
В преддверии 9 мая на российской стороне реки Нарва установили сцену с экраном, на которой транслировались праздничные мероприятий по случаю Дня Победы. По информации источника, на эстонской стороне посмотреть концерт пришли около двух тысяч человек.
Отмечается, что жители Нарвы в большом количестве также шли к братской могиле, чтобы возложить цветы в память погибших.
Напомним, впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая прошлого года. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что такое мероприятие будет проводиться каждый год.
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Отмечается, что жители Нарвы в большом количестве также шли к братской могиле, чтобы возложить цветы в память погибших.
Напомним, впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая прошлого года. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что такое мероприятие будет проводиться каждый год.
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Екатерина Коршунова