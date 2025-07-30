Многодетного мигранта из Узбекистана передумали выгонять из России после звонка
Многодетного отца-мигранта из Узбекистана, проживающего на Урале последние 22 года, почти выслали из России. Мужчина, у которого семь детей, столкнулся с отказом в убежище и был уже на пути в аэропорт для депортации, пишет Е1.ru.
Однако в самый последний момент ему позвонил следователь, который приказал снять наручники и вернуть его обратно.
По словам мужчины, это было настоящее чудо:
«Ощущения не передать. Вроде не Новый год, а такое чудо», — поделился мужчина.Он отметил, что после получения нового паспорта сразу направится к семье в Каменск-Уральский.