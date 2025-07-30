Многодетного мигранта из Узбекистана передумали выгонять из России после звонка

30 июля 2025, 12:07

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Многодетного отца-мигранта из Узбекистана, проживающего на Урале последние 22 года, почти выслали из России. Мужчина, у которого семь детей, столкнулся с отказом в убежище и был уже на пути в аэропорт для депортации, пишет Е1.ru.





Однако в самый последний момент ему позвонил следователь, который приказал снять наручники и вернуть его обратно.

По словам мужчины, это было настоящее чудо:





«Ощущения не передать. Вроде не Новый год, а такое чудо», — ​поделился мужчина.

