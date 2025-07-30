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Кадыров выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции

Глава Чечни Кадыров выложил фото после слухов об инциденте на пляже в Турции
Рамзан Кадыров с сыном Ахматом (Фото: «ВКонтакте» / https://vk.com/ramzan)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил новое фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Кадр опубликован в соцсети «ВКонтакте».



На снимке можно заметить, что внешний вид Кадырова является удовлетворительным. Рядом с ним находится его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни.

На фотографии мужчины играют в шахматы.

До этого сообщалось, что турецкие врачи якобы спасли главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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