Кадыров выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции
Глава Чечни Кадыров выложил фото после слухов об инциденте на пляже в Турции
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил новое фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Кадр опубликован в соцсети «ВКонтакте».
На снимке можно заметить, что внешний вид Кадырова является удовлетворительным. Рядом с ним находится его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни.
На фотографии мужчины играют в шахматы.
До этого сообщалось, что турецкие врачи якобы спасли главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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