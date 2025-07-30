Кадыров выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции

30 июля 2025, 10:41

Глава Чечни Кадыров выложил фото после слухов об инциденте на пляже в Турции

Рамзан Кадыров с сыном Ахматом (Фото: «ВКонтакте» / https://vk.com/ramzan)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил новое фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Кадр опубликован в соцсети «ВКонтакте».