Многодетной семье из Казахстана отменили решение о депортации

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Многодетной семье Морозовых из Казахстана отменили решение о департации.
Об этом пишет RT. Как сообщила 19-летняя Карина, о судебном решении семья узнала от адвоката и из новостей. При этом сотрудники ведомств с ними пока ещё не связывались.
В настоящее время Карина, ее мама и один из братьев находятся в центре временного содержания для иностранных граждан.
Отмечается, что Морозовы семь лет жили в Екатеринбурге. В 2024 году семья должна была собрать документы для получения ВНЖ, но их не оповестили, что нужна карта мигранта. Позднее началось разбирательство, а после им вынесли приговор о депортации. Впоследствии суд вынес решение о его отмене.
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В настоящее время Карина, ее мама и один из братьев находятся в центре временного содержания для иностранных граждан.
Отмечается, что Морозовы семь лет жили в Екатеринбурге. В 2024 году семья должна была собрать документы для получения ВНЖ, но их не оповестили, что нужна карта мигранта. Позднее началось разбирательство, а после им вынесли приговор о депортации. Впоследствии суд вынес решение о его отмене.
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Алёна Самарева