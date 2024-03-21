Клинцевич назвал провокацией вопросы о депортации русскоязычных граждан в Латвии

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar
Экс-сенатор и глава «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич прокомментировал неопределённый ответ министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша о депортации русскоязычных граждан.
Эксперт отметил, что тот факт, что на Западе вообще рассматривают такие вопросы, является провокацией в сторону России. По его мнению, все действия европейских политиков в этом отношении управляются США.
Ранее Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.
Читайте также:
Словения объявила дипломата РФ персоной нон грата и призвала покинуть страну
Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными
Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС
«Это провокация, весь этот русофобский и человеконенавистнический контент — результат деградации западного общества, потери нравственных, духовных, демократических ориентиров. Все направлено только на деструктивные процессы, связанные с людьми, вокруг и внутри России. По их мнению, убрав русских, они создадут трудности для политического руководства РФ», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клинцевич.
Читайте также:
Словения объявила дипломата РФ персоной нон грата и призвала покинуть страну
Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными
Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС
Мелисса Тимофеева