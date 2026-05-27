Мать-амурчанку, пропавшую месяц назад с пятью детьми, обнаружили
Пропавшую с пятью детьми женщину нашли в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Амур».
Многодетная мать 33-летняя Ольга Кочергина исчезла ещё в апреле, уйдя из квартиры с маленькими ребятами. Никому из детей не было и десяти лет. Не сумев выйти на связь с женщиной, родственники забили тревогу и написали заявление. Представители местной школы также обратились в полицию с информацией о длительном отсутствии несовершеннолетних на уроках.
Сотрудники ПДН начали устанавливать местонахождение пропавшей россиянки, к поискам подключились волонтёры. Как выяснилось, всё это время женщина жила у своей подруги в областном центре. С ней и с детьми всё в порядке. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины поступка, который совершила россиянка.
