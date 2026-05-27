Мужчину с перерезанным горлом обнаружили в квартире Ленобласти с дурной славой
В городе Сосновый Бор обнаружили мёртвого мужчину с перерезанным горлом. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Парковой, передает 78.ru.
Квартира, где нашли тело, имело нехорошую репутацию. По словам очевидцев, там долгое время располагался «притон». Внутри проживал сын собственника, который постоянно запускал к себе странных гостей, а 25 мая правоохранительные органы приходили в дом и проводили опрос жильцов подъезда.
В прошлом соседи уже несколько раз обращались в полицию из-за шума и конфликтов, которые происходили в проблемной квартире. Уточняется, что споры возникали между людьми в состоянии алкогольного опьянения. Теперь же в помещении обнаружили тело с множественными ножевыми ранениями и перерезанным горлом.
Личность погибшего пока не установили. Сына собственника вместе с приятелем сначала задержали, но позже отпустили. Других деталей относительно случившегося в материале не приводится.
