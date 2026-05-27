Семья россиянки, задержанной с 17 кг наркотиков в Дубае, оказалась в бедственном положении
Тяжелое финансовое положение семьи россиянки Карины, задержанной в Дубае с крупной партией наркотиков, осложняет ситуацию с поиском хорошего адвоката. Об этом рассказала её мать Татьяна в беседе с РИА Новости.
Напомним, что ранее Карина из Ивановской области прилетела в Объединённые Арабские Эмираты вместе со знакомым британцем. Перед вылетом спутник зарегистрировал на россиянку свой чемодан, в котором при досмотре нашли 17 килограммов наркотиков. В ОАЭ за распространение запрещённых веществ грозит от десяти лет тюрьмы до смертной казни.
Татьяна уверена, что её дочь подставили, однако услуги адвокатов в Дубае оказались для семьи непомерно дорогими. Первый юрист потребовал почти 20 миллионов рублей. Второй защитник согласился на меньшую сумму, но и она оказалась значительной.
«У меня нет стабильного заработка... У меня мама с онкологией, папа тоже был с онкологией», — объяснила мать Карины.Она добавила, что её младшая дочь недавно родила двоих ребят и сейчас работает за минимальную зарплату. Карина, в свою очередь, готова всеми силами доказывать собственную невиновность — девушка даже согласна пройти детектор лжи. Подруги задержанной россиянки уже организовали сбор средств, чтобы помочь с оплатой услуг юриста.
