Многодетную мигрантку лишили 24 млн рублей за поддельные документы
В Мытищах многодетной мигрантке Тахмине Самадовой отказали в возврате жилищного сертификата на 24 млн рублей, выданного ранее и отозванного после общественного резонанса.
Суд установил, что Самадова предоставила поддельные документы о доходах, чтобы попасть в категорию малоимущих. Семья планировала использовать сертификат для покупки квартиры, но соседи и другие жители усомнились в их финансовом положении, после чего началось расследование.
Выяснилось, что Самадова владеет магазином детской одежды и получает крупные денежные переводы. Как сообщает Mash, сертификат в итоге не был возвращен, а в отношении Самадовой возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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