Тело экс-министра Старовойта перевезут для похорон в Санкт-Петербург

08 июля 2025, 15:22

Роман Старовойт ( РИА Новости / Александр Кряжев )

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. По данным «Базы», родственники приняли решение перевезти тело чиновника в город на Неве, где живут его брат и отец.