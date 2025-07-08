Тело экс-министра Старовойта перевезут для похорон в Санкт-Петербург

Роман Старовойт ( РИА Новости / Александр Кряжев )

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. По данным «Базы», родственники приняли решение перевезти тело чиновника в город на Неве, где живут его брат и отец.



Прощание с Старовойтом, предположительно, пройдет в морге при ЦКБ в Москве, после чего тело перевезут. Старовойт родился в Курске, но детство провел в Ленинградской области и долгое время работал в Санкт-Петербурге.

Напомним, снятый с должности главы Минтранса России Роман Старовойт покончил с собой.

Виктория Иванченко

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