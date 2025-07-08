Эксперт по выживанию рассказал, что нужно обязательно взять с собой в поход
Эксперт по выживанию Халилов: главное в походе — это суметь вернуться обратно
В поход стоит тщательно собираться и быть готовым к тому, что все может пойти не по плану. Об этом предупредил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.
Для начала, по словам эксперта, необходимо сообщить о своих планах родственникам. Они должны знать, куда человек направляется и когда вернется обратно.
«У вас должны быть средства связи и средства навигации. В плане навигации кто-то рекомендует GPS-навигаторы и прочее, но на самом деле для обычных людей, которые не отправляются в экспедицию, это все сложно и дорого. А вот просто установить на телефон пару приложений со скачанными оффлайн-картами и с возможностью писать трэк — это просто маст-хэв», — отметил Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, самое важное в походе — это суметь вернуться обратно.
Кроме того, в поход обязательно нужно взять палатку, спальный мешок, туристический коврик, дождевик, теплую одежду, аптечку, несколько зажигалок и налобный фонарик.
Халилов добавил, что в компании обязательно должен быть человек, который знаком с местностью и знает, как действовать в экстренных ситуациях на природе.
В свою очередь заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал «Москве 24», что при грозе на природе желательно укрыться в капитальном сооружении, до которого нужно идти быстрым шагом, но не бежать.
«Воздушная среда перед грозой всегда электрически напряжена, а когда мы быстро двигаемся, то возбуждаем электромагнитное состояние атмосферы. Это может быть дополнительным триггером для того, чтобы человека поразила молния», — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что во время грозы нельзя купаться, прятаться под одиноко стоящими деревьями, трогать металлические конструкции. Щетинин призвал не пользоваться мобильным телефоном на открытой местности, поскольку он может привлечь удар молнии.