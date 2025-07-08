Эксперт по выживанию рассказал, что нужно обязательно взять с собой в поход

08 июля 2025, 14:11

Эксперт по выживанию Халилов: главное в походе — это суметь вернуться обратно

Фото: iStock/ronstik

В поход стоит тщательно собираться и быть готовым к тому, что все может пойти не по плану. Об этом предупредил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.





Для начала, по словам эксперта, необходимо сообщить о своих планах родственникам. Они должны знать, куда человек направляется и когда вернется обратно.





«У вас должны быть средства связи и средства навигации. В плане навигации кто-то рекомендует GPS-навигаторы и прочее, но на самом деле для обычных людей, которые не отправляются в экспедицию, это все сложно и дорого. А вот просто установить на телефон пару приложений со скачанными оффлайн-картами и с возможностью писать трэк — это просто маст-хэв», — отметил Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Воздушная среда перед грозой всегда электрически напряжена, а когда мы быстро двигаемся, то возбуждаем электромагнитное состояние атмосферы. Это может быть дополнительным триггером для того, чтобы человека поразила молния», — пояснил эксперт.