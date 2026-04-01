В Новосибирске многоэтажный дом накренился на 20 см

01 апреля 2026, 19:22

В Новосибирске строящийся 18-этажный дом в ЖК на улице Рябиновой отклонился от вертикальной оси на 200 мм в сторону соседнего здания, где уже два года нелегально проживают люди.





По данным Om1 Новосибирск, готовность первого дома составляет 98%, его не могут ввести в эксплуатацию из-за проблем с документацией. Однако бывший руководитель компании Василий Коконкин, задержавший сдачу дома почти на пять лет, разрешил дольщикам въехать в квартиры. Сейчас там проживают порядка 50 семей, но прописаться не могут.



Второй дом готов примерно на 78%. Именно он имеет недопустимый наклон в 20 см. Один из дольщиков рассказал, что жители обоих проблемных домов на Рябиновой хотят обратиться к властям для решения проблемы.





«Дом заморозился уже порядка двух лет назад. Никаких движений нет, сейчас всё находится в подвешенном состоянии. Мы планируем двумя домами сделать видеообращение и отправить его губернатору региона и президенту Путину. Хотим по максимуму придать огласке эту историю», — отметил мужчина.