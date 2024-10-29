На северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи

Фото: istock/Kirill Sirotiuk
В Лосиноостровском районе Москвы дольщики проблемного ЖК «Малыгина, 12» начали получать ключи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента гражданского строительства столицы.
Жилой комплекс площадью 23 000 квадратных метров, состоящий из 137 квартир, начинало строить закрытое акционерное общество «Финансовая корпорация», которая в 2014 году была признана банкротом.
Покупатели квартир создали товарищество собственников жилья, однако не смогли завершить строительство самостоятельно. В связи с этим власти Москвы приняли решение достроить дом за счет городского бюджета.
В 2020 году права на завершение строительства были переданы Московскому фонду дольщиков. В июле 2024 года дом был сдан в эксплуатацию.
Сообщается, что на данный момент уже вручено 54 комплекта ключей и подписано 75 актов приема-передачи квартир. Отмечается, что в столице с участием депстроя достраивается ещё 6 проблемных объектов. Квартиры должны будут получить около 2 5000 дольщиков.
Ранее стало известно, что в Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Покупатели квартир создали товарищество собственников жилья, однако не смогли завершить строительство самостоятельно. В связи с этим власти Москвы приняли решение достроить дом за счет городского бюджета.
В 2020 году права на завершение строительства были переданы Московскому фонду дольщиков. В июле 2024 года дом был сдан в эксплуатацию.
Сообщается, что на данный момент уже вручено 54 комплекта ключей и подписано 75 актов приема-передачи квартир. Отмечается, что в столице с участием депстроя достраивается ещё 6 проблемных объектов. Квартиры должны будут получить около 2 5000 дольщиков.
Ранее стало известно, что в Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова