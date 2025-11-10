Дольщики «Рублевского квартала» теперь могут оформить квартиры в собственность

10 ноября 2025, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Рублевский квартал» Одинцовского округа завершили кадастровую регистрацию двух новых корпусов — № 57 и № 60. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, сообщили в подмосковном Минжиле.







Постановка на кадастровый учет стала возможной благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра Московской области.