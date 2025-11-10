Дольщики «Рублевского квартала» теперь могут оформить квартиры в собственность
В жилом комплексе «Рублевский квартал» Одинцовского округа завершили кадастровую регистрацию двух новых корпусов — № 57 и № 60. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, сообщили в подмосковном Минжиле.
Постановка на кадастровый учет стала возможной благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра Московской области.
Корпус № 60, высотой от 10 до 12 этажей, рассчитан на 426 квартир. Девятиэтажный корпус № 57 включает 226 квартир — от студий до четырёхкомнатных планировок евро-формата. Во многих квартирах есть гардеробные, постирочные и гостевые санузлы. Около трети квартир дополнены балконами с панорамным остеклением. На минус первом этаже предусмотрены индивидуальные кладовые по 4 м².
Фасады и интерьеры домов оформили в стиле «Птицы Подмосковья». Входные группы выполнили в природной цветовой гамме с акцентами, напоминающими рябину. Потолки почти четыре метра, в квартирах светло, благодаря панорамным окнам. Для удобства жильцов на первых этажах есть помещения для колясок и велосипедов.
Во дворах обустроили игровые площадки, зоны отдыха, тренажёры и прогулочные тропинки. Озеленили территории по принципу природного ландшафта — высадили деревья и кустарники. За пределами дворов организовали проезды, парковки, контейнерные площадки для раздельного сбора мусора и фандоматы для тары.
Рядом с корпусами построят сквер с кленовыми аллеями, зонами стрит-ритейла и площадкой для выгула собак. На местности организуют веломаршрут.
ЖК «Рублевский квартал» расположен в окружении Дубковского и Подушкинского лесов. До станции МЦД «Одинцово» и МКАД можно доехать за 15 минут. В комплексе активно развивают инфраструктуру — завершают строительство школы на 1100 мест, в будущем здесь будет детский сад, поликлиника и торговый центр.