В Роскачестве рассказали, кому нельзя есть патоку

18 сентября 2026, 00:58

Роскачество: диабетикам и людям с заболеваниями ЖКТ нельзя есть патоку

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Специалисты Роскачества предупредили о рисках употребления патоки для людей с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет NEWS.ru.