В Роскачестве рассказали, кому нельзя есть патоку
Специалисты Роскачества предупредили о рисках употребления патоки для людей с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет NEWS.ru.
Распространённый подсластитель добавляют в печенье, джемы и десерты. При умеренном употреблении и правильном выборе патоки она может быть допустима в рационе, но из‑за высокой концентрации сахаров несёт определённые угрозы.
Так, людям с диабетом продукт противопоказан, так как провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови. Не рекомендуется употреблять её и при заболеваниях желудочно‑кишечного тракта, а также при нарушениях кишечной микрофлоры — в частности, крахмальная патока, богатая олигосахаридами, способна вызывать у чувствительных людей вздутие живота, повышенное газообразование и диарею.
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