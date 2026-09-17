Россиянам назвали продукты, которые помогут поддержать уровень витамина D осенью
Диетолог Разаренова: уровень витамина D помогут поддержать сельдь, желток и сыр
Поддержать оптимальный уровень витамина D в организме в осенний период помогут сельдь, желток и сыр. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что осенью необходимо включать в рацион продукты, содержащие витамин D, поскольку его синтез в коже замедляется из-за недостатка ультрафиолета.
«При этом витамин D важен для адекватной работы всех систем организма, в том числе иммунной. Поэтому для поддержания нормального уровня стоит регулярно добавлять в меню жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия, сельдь, сардины. Также элемент содержится в яичных желтках и сыре», — уточнила Разаренова.
Признаками дефицита витамина D могут являться усталость, сонливость, выпадение волос, частые ОРВИ. При этом самостоятельно препараты для восполнения витамина D в организме не стоит. Для начала необходимо посоветоваться с врачом, заключила Разаренова.
Тем временем исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей посоветовала включить в осенний рацион тыкву, поскольку овощ богат каротиноидами, клетчаткой и природными сахарами. Кроме того, в нём есть высокое содержание бета-каротина, необходимого для иммунитета, поддержания барьерных функций кожи и слизистых оболочек.
«Опираться только на один продукт, даже такой богатый по составу, неэффективно. Прежде всего советую уделить внимание всем видам капусты. Не стоит забывать и о корнеплодах, которые обеспечивают организм сложными углеводами для плавной энергии и фолиевой кислотой», — добавила эксперт.
Она также посоветовала осенью чаще употреблять чеснок, лук, скумбрию, сельдь и сардины, а также сезонные фрукты и ягоды. При этом фрукты лучше употреблять целиком, а не в виде соков. Это позволит сохранить клетчатку предотвращения резких скачков инсулина, заключила Дианова.