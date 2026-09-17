Россиянам назвали продукты, которые помогут поддержать уровень витамина D осенью

17 сентября 2026, 23:31

Диетолог Разаренова: уровень витамина D помогут поддержать сельдь, желток и сыр

Фото: iStock/piotr_malczyk

Поддержать оптимальный уровень витамина D в организме в осенний период помогут сельдь, желток и сыр. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что осенью необходимо включать в рацион продукты, содержащие витамин D, поскольку его синтез в коже замедляется из-за недостатка ультрафиолета.





«При этом витамин D важен для адекватной работы всех систем организма, в том числе иммунной. Поэтому для поддержания нормального уровня стоит регулярно добавлять в меню жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия, сельдь, сардины. Также элемент содержится в яичных желтках и сыре», — уточнила Разаренова.

«Опираться только на один продукт, даже такой богатый по составу, неэффективно. Прежде всего советую уделить внимание всем видам капусты. Не стоит забывать и о корнеплодах, которые обеспечивают организм сложными углеводами для плавной энергии и фолиевой кислотой», — добавила эксперт.