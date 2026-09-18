На улицах Петербурга появится новый вид беспилотного робота

18 сентября 2026, 03:41

В Петербурге начали разработку беспилотного робота для уборки улиц

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт‑Петербурге начали разрабатывать беспилотного робота для уборки городских улиц, который сможет подметать и пылесосить. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».