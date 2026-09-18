На улицах Петербурга появится новый вид беспилотного робота
В Санкт‑Петербурге начали разрабатывать беспилотного робота для уборки городских улиц, который сможет подметать и пылесосить. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Как пояснила руководитель «Лаборатории дигитализации производственных систем» Передовой инженерной школы ЛЭТИ Екатерина Масленникова, сейчас стартовал проект по созданию системы автопилота для серийной подметальной машины. Главная цель — добиться полной автономности уборочного процесса. Сначала технологию планируют применять на крупных предприятиях: техника должна самостоятельно выполнять весь цикл работ — от зарядки до очистки бака и повторной зарядки. В перспективе систему хотят адаптировать и для уборки городских улиц.
По словам Масленниковой, на разработку проекта потребуется примерно год. В планах также создать систему диспетчеризации, с помощью которой один оператор сможет одновременно контролировать работу десятков таких машин.
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