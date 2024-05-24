Многоуровневый паркинг строят в жилом комплексе «Радость»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Радость» построят многоуровневый паркинг на 355 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Радость» расположен в городском округе Солнечногорск.
Также в пешей доступности от комплекса находится железнодорожная станция Поварово-2. Помимо паркинга в ЖК предусмотрен детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.
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«Общая площадь многоуровневого надземного паркинга с постом мойки АТС на 355 машино-мест составит более 13,5 тыс. кв. метров. Он будет расположен за домами—вне двора. Территория рядом с паркингом будет благоустроена. Жилой комплекс «Радость расположен в деревне Радумля Солнечногорского округа, рядом с ЦКАД, в 28 км от МКАД по Ленинградскому шоссе», — поделились в пресс-службе.
Также в пешей доступности от комплекса находится железнодорожная станция Поварово-2. Помимо паркинга в ЖК предусмотрен детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.
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Мира Полтева