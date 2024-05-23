В Электроуглях начали строить переход, который соединит Новый и Старый город

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Электроуглях приступили к строительству нового подземного пешеходного перехода на железнодорожной станции Купавна. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Переход соединит Новый и Старый город, обеспечит выход пассажиров на платформу №2. В будущем новый тоннель заменит два одноуровневых пешеходных перехода, оборудованных светозвуковой сигнализаций, и повысит уровень безопасности граждан, пересекающих пути», – отметили в ведомстве.Как пояснили в пресс-службе, уже подготовлен котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода.
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Лора Луганская