Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью

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Семью многоженца Ивана Сухова, который живёт с 3 жёнами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребёнка. Мужчина стал главным объектом ненависти россиян после его интервью с рассказами о методах воспитания, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам самого Ивана, в московской трехкомнатной квартире помещается вся его семья, отдельная комната предназначена лишь для него. С разными супругами он вступает в интимные отношения, когда захочется, отрицает существование презервативов и мечтает зачать 50 детей. Мужчина с гордостью заявляет, что он тратит на всю семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду.
Интервью журналистки Саши Сулим с многоженцем сильно разозлило людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, а также комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, и не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.
Согласно информации канала, недвижимости в Москве у Сухова нет, на нём зарегистрированы участок, квартира во Владимирской области и «УАЗ-Патриот». Несколько лет назад судебные приставы пытались взыскать с многоженца штраф, однако не нашли у должника ни имущества, ни доходов. Мужчина утверждает, что его семье очень помогают выплаты на детей.
Уточняется, что дочерей Ивана практически с младенчества готовят стать вторыми или третьими жёнами, а сыновей — многоженцами.
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Интервью журналистки Саши Сулим с многоженцем сильно разозлило людей. Они требуют проверить, соблюдаются ли права детей, а также комфортно ли им проживать на 70 квадратных метрах, и не лишают ли их возможности нормально социализироваться, запрещая ходить в школу.
Согласно информации канала, недвижимости в Москве у Сухова нет, на нём зарегистрированы участок, квартира во Владимирской области и «УАЗ-Патриот». Несколько лет назад судебные приставы пытались взыскать с многоженца штраф, однако не нашли у должника ни имущества, ни доходов. Мужчина утверждает, что его семье очень помогают выплаты на детей.
Уточняется, что дочерей Ивана практически с младенчества готовят стать вторыми или третьими жёнами, а сыновей — многоженцами.
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Екатерина Коршунова