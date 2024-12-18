Многоженец Иван Сухов попал под проверку после скандального интервью

Стало известно о возможном взломе радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», которая работает с 1976 года. Обычно станция передает лишь белый шум и помехи в своем круглосуточном вещании, однако 13 декабря их заменила цепочка 24 странных сообщений. Теперь в эфире начали звучать музыкальные композиции, среди которых «Я — русский» исполнителя Shaman, «Лебединое озеро» и гимн СССР.