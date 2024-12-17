Россиянам рассказали о скором переходе на новую систему высшего образования

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Он провел совещание с ректорами российских университетов, на котором обсуждались предварительные итоги 2024 года и планы на следующий год.
«2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», — написали в Telegram-канале Минобрнауки РФ.Еще в 2023 году, по указанию президента РФ Владимира Путина, был запущен пилотный проект, который предполагает отказ от Болонской системы. Планируется переход к базовому высшему образованию вместо бакалавриата, а также к специализированному высшему образованию вместо магистратуры.
С 2026 года в России ожидается полное внедрение новой системы высшего образования более чем в тысяче вузов.
Ранее сообщалось, что 13 декабря в Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки.
5 декабря стало известно, что Министерство науки и высшего образования изменило порядок поступления в российские вузы и скорректировало правила целевого набора. Документ представлен на интернет-портале правовой информации. Он будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.
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