Россиянам рассказали о скором переходе на новую систему высшего образования

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, чаще всего за такие подработки берутся актеры и студенты.