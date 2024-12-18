Российский чиновник призвал наказывать должников по алиментам без «предела жестокости»

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Губернатор Новгородской области и депутат Госсовета Андрей Никитин заявил, что наказание за неуплату алиментов должно быть максимально ужесточено. Об этом информирует РБК.
По его словам, проблема с алиментами в РФ стоит остро. Никитин подчеркнул, что долги по данным видам выплат высокие, но на сегодняшний день они стали немного меньше.
Губернатор отметил, что соответствующим вопросом следует заниматься серьезно. Чиновник также выступает за самые высокие санкции для злостных неплательщиков.
Ранее сообщалось, что в Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Губернатор отметил, что соответствующим вопросом следует заниматься серьезно. Чиновник также выступает за самые высокие санкции для злостных неплательщиков.
Ранее сообщалось, что в Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова