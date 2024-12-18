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Российский чиновник призвал наказывать должников по алиментам без «предела жестокости»

РБК: Никитин призвал наказывать алиментщиков без «предела жесткости»
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Губернатор Новгородской области и депутат Госсовета Андрей Никитин заявил, что наказание за неуплату алиментов должно быть максимально ужесточено. Об этом информирует РБК.
По его словам, проблема с алиментами в РФ стоит остро. Никитин подчеркнул, что долги по данным видам выплат высокие, но на сегодняшний день они стали немного меньше.

Губернатор отметил, что соответствующим вопросом следует заниматься серьезно. Чиновник также выступает за самые высокие санкции для злостных неплательщиков.



Ранее сообщалось, что в Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#алименты
#долги
#рф
Цены на красную икру в РФ начали снижаться и продолжат падать после Нового года
18 декабря 2024, 08:27

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что цены на красную икру в России начали снижаться с середины ноября и могут упасть еще на 10% после новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт отметил, что на рынке сейчас наблюдается избыток продукции и снижение спроса, что в свою очередь приводит к падению цен.

«Икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, дефицита не будет», — подчеркнул Панин.

Он также сообщил, что в прошлом году Россия произвела более 25 тысяч тонн икры, из которых 9 тысяч тонн были экспортированы, а 16 тысяч тонн остались на внутреннем рынке. Однако, по его словам, даже при высоких ценах — от 6 до 8 тысяч рублей за килограмм — спрос не был достаточным для полного потребления этой продукции.

В этом году цены на икру достигали 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало ажиотаж среди покупателей. Спрос рождает предложение, и в итоге ее цену перегрели к середине ноября, добавил Панин. В настоящее время в специализированных магазинах цены колеблются от 9,5 до 11,5 тысяч рублей в зависимости от вида икры.

После Нового года ожидается переход на солено-мороженую икру, которая имеет более низкие вкусовые характеристики и цену. Панин заключил, что снижение «тяги» к покупке икры приведет к дальнейшему снижению цен в постновогодний период.

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#икра
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Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии
EA: к 2050 году более 6 миллионов объектов в Англии могут уйти под воду
18 декабря 2024, 08:26

Фото: iStock/cranach

Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА).
Уточняется, что около 6,3 млн домов и предприятий в Англии находятся в районах, которые подвержены риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды. Из-за изменения климата к 2050 году их число может возрасти до 8 млн.

Согласно информации источника, более серьезные наводнения могут привести к тяжелым экономическим последствиям для государства. Ученые напомнили, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.

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#наводнение
#ущерб
#великобритания
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Умер актер из «Властелина колец»
Умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей, сыгравший владельца «Гарцующего пони»
18 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/jorgeantonio

На 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». Об этом сообщает издание The New Zealand Herald, уточняя, что печальная новость стала известна в четверг.
Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году и в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, где начал свою карьеру в театре. За свою долгую и успешную карьеру он успел поработать в театре, на радио, в кино и телевидении, завоевав международное признание и любовь зрителей.

В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений. В 2016 году он был удостоен почетной грамоты Клуба артистов эстрады Новой Зеландии за свои выдающиеся достижения. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнят его как владельца таверны «Гарцующий пони», который стал одним из ярких персонажей этой культовой истории.

Ранее стало известно, что в Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#кино
#актёр
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«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, ​на ней звучит музыка
Baza: «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 взломали, в эфире звучат SHAMAN и гимн СССР
18 декабря 2024, 03:48

Фото: iStock/fuzzybearphotography

Стало известно о возможном взломе радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», которая работает с 1976 года. Обычно станция передает лишь белый шум и помехи в своем круглосуточном вещании, однако 13 декабря их заменила цепочка 24 странных сообщений. Теперь в эфире начали звучать музыкальные композиции, среди которых «Я — русский» исполнителя Shaman, «Лебединое озеро» и гимн СССР.
Все это вызвало рассуждения о взломе с целью некоего послания, передает Telegram-канал Baza.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником» (или даже чем-то покрепче)», — говорится в посте канала.
Telegram Baza также отметил, что за несколько дней до начала СВО УВБ передала сразу несколько сообщений со словами вроде «лесолед», «мужощелк» и «шиконаст», но замолчала в день начала спецоперации.

13 декабря 2024 года среди сообщений звучали такие слова как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В прошлый раз подобный «взлом» УВБ-76 случился в 2022 году, тогда по ней стали транслировать песню «Bad Apple».

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#telegram
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Число вакансий для пенсионеров в России за год выросло на 111%
18 декабря 2024, 00:15

Фото: iStock/Inside Creative House

Число вакансий для пенсионеров в России с начала года выросло более чем вдвое — на 111%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы». Средняя зарплата по этим позициям, как отмечается, составила чуть больше 41 тысячи рублей.
«В сфере клиентского сервиса наиболее востребованными за последний год оказались профессии продавца-консультанта ( 176% вакансий) и оператора кол-центра ( 129% вакансий). На втором месте по динамике роста оказалась сфера транспорта и логистики. Количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» здесь увеличилось на 91% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 89 693 рубля ежемесячно», — указано в исследовании, с которым ознакомились в RT.
В то же время депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,1%, которая произойдет 1 января 2025 года, неэффективна. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что проблема, в том числе, заключается в налогообложении этой группы населения 13%-ным НДФЛ.
«Индексация, рассчитанная от 36 тысяч рублей, только на бумаге выглядит значимой, в то время как реальную прибавку для пенсионеров, которые сейчас получают 19,5 тысячи рублей, «съест» налог. На этом фоне все-таки необходимо рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ на накопительную часть пенсии. Это реально справедливый шаг», — пояснил он.
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Россиянам рассказали о скором переходе на новую систему высшего образования
Фальков: в 2025 году в РФ начнется переход на новую модель высшего образования
17 декабря 2024, 23:38

Фото: iStock/fpphotobank

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Он провел совещание с ректорами российских университетов, на котором обсуждались предварительные итоги 2024 года и планы на следующий год.
«2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», — написали в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Еще в 2023 году, по указанию президента РФ Владимира Путина, был запущен пилотный проект, который предполагает отказ от Болонской системы. Планируется переход к базовому высшему образованию вместо бакалавриата, а также к специализированному высшему образованию вместо магистратуры.

С 2026 года в России ожидается полное внедрение новой системы высшего образования более чем в тысяче вузов.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки.

​5 декабря стало известно, что Министерство науки и высшего образования изменило порядок поступления в российские вузы и скорректировало правила целевого набора. Документ представлен на интернет-портале правовой информации. Он будет действовать с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029 года.

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#telegram
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Депутат Нилов раскритиковал идею о налоге на такси и курьерскую доставку
17 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/nirat

Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал идею профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Ануреева ввести минимальный налог в 100 рублей на каждую услугу такси и доставку. По его словам, такое нововведение станет двойным налогообложением, а также приведет к росту стоимости услуг, за которые все равно будет платить потребитель.
«Стоит отметить, что налогами сегодня и так облагаются доходы, если таксист самозанятый, он платит налог на профессиональный доход. Если это коммерческая структура, они платят налог на прибыль. Курьеры тоже уже как работники официальные, то работодатель за них платит подоходный налог, если как самозанятый тоже платит нам, то есть это что получается? Двойное налогообложение? Тогда вопрос: почему, как и зачем?», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время в центре «Профессии будущего» назвали RT необычные вакансии для курьеров. В их числе доставщики елок и новогодних украшений, курьеры доставки зоомагазинов и интернет-магазинов обуви.
«Так, в Москве перед новогодними праздниками повышенным спросом пользуются курьеры, доставляющие живые и искусственные елки, гирлянды, игрушки и другие украшения для дома. В среднем такие работники получают 160—250 тыс. рублей в месяц», — поделились в центре.
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#налог
#рф
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Преподаватель английского представит Каширу на конкурсе «Учитель года Подмосковья»
17 декабря 2024, 22:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Семь участников из семи образовательных учреждений округа прошли пять конкурсных испытаний: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет». По завершении последнего конкурсного мероприятия были определены победитель и лауреаты.
«Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» выиграла учитель английского языка школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Карина Чадина. Карина Станиславовна будет представлять Каширу на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья. Лауреатами конкурса признаны учитель английского языка школы №10 Анастасия Совкова, а также преподаватель русского языка и литературы школы №9 Жанна Карасёва», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, цель конкурса - повышение социального статуса, профессионализма работников образования, формирования в обществе социальной и гражданственной значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок.

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#образование
#конкурс
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#подмосковье
#московская область
#учитель года
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Эксперт Валинуров: к Новому году вырастет спрос на Дедов Морозов и курьеров
17 декабря 2024, 22:37

Фото: iStock/Nastco

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, чаще всего за такие подработки берутся актеры и студенты.
«Конечно же, традиционно будет спрос на Дедов Морозов. Бывает, что их не хватает. Стоимость того, чтобы прийти и порадовать детей, может начинаться от нескольких тысяч и доходить до десятков и сотен, в зависимости от уровня статуса мероприятия и того, кто «дед-морозит», кто будет Снегурочкой и так далее», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время Дед Мороз и Снегурочка на тематической пресс-конференции в МИЦ «Известия» назвали самые необычные желания взрослых и детей на Новый год. К примеру, отправитель по имени Виталий попросил поздравить с праздником бывших жен и пожелать им счастья.
«[Дети] просят интересные игрушки, кто-то даже просит питомцев. Например, самый необычный случай был — попросили капибару», — поделилась Снегурочка.
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#спрос
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