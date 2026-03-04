«Множество чувств и эмоций»: Психолог назвала причины вспыльчивости подростков

04 марта 2026, 15:17

Психолог Шувалова: Подростки испытывают эмоции, которые сложно передать словами

Фото: iStock/stockphotodirectors

Вспыльчивость у подростка проявляется из-за возрастных изменений и темперамента. Об этом рассказала преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалова.





Она уточнила, наиболее значимыми факторами возникновения вспыльчивости у подростка — это возрастные: изменения гормонального фона и незрелость лобных долей, ответственных за контроль поведения и эмоций.





«Эмоциональный мир подростка невероятно многогранен и содержит в себе великое множество чувств и эмоций, которые сложно передать словами. В такой ситуации ребенку кажется, что его не понимают и обесценивают; это и приводит к необходимости заявить о себе, в том числе и в деструктивных формах — вспыльчивости, гиперэмоциональном поведении, протестах, лишь бы отстоять свое "я"», — объяснила Шувалова в разговоре с RuNews24.ru.