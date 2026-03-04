«Множество чувств и эмоций»: Психолог назвала причины вспыльчивости подростков
Вспыльчивость у подростка проявляется из-за возрастных изменений и темперамента. Об этом рассказала преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалова.
Она уточнила, наиболее значимыми факторами возникновения вспыльчивости у подростка — это возрастные: изменения гормонального фона и незрелость лобных долей, ответственных за контроль поведения и эмоций.
«Эмоциональный мир подростка невероятно многогранен и содержит в себе великое множество чувств и эмоций, которые сложно передать словами. В такой ситуации ребенку кажется, что его не понимают и обесценивают; это и приводит к необходимости заявить о себе, в том числе и в деструктивных формах — вспыльчивости, гиперэмоциональном поведении, протестах, лишь бы отстоять свое "я"», — объяснила Шувалова в разговоре с RuNews24.ru.
По ее словам, все то, что родители заложили в личность и характер ребенка до момента подросткового возраста, то и они и будут пожинать в подростковом возрасте и далее. Так, если ребенка в маленьком возрасте обесценивали, то в момент пубертата он возьмет свое через бунт, агрессию, буллинг и вспыльчивость.
Шувалова добавила, что воспитанию и развитию личности ребенка необходимо уделять внимание до наступления подросткового возраста, тогда ему нечего будет доказывать и незачем будет привлекать внимание странными способами.