«Внутренняя лампочка гаснет»: Психолог предупредила о серьезных опасностях выгорания

03 марта 2026, 12:04

Психолог Генинг: Выгорание начинается с одной сферы и распространяется на другие

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Выгореть можно не только на работе, но и в отношениях или хобби. Об этом предупредила психолог и психотерапевт Маргарита Геринг.





По словам эксперта, выгорание — это состояние, при котором человек «перестаёт быть собой», когда «внутренняя лампочка гаснет». В этом случае близкие люди могут вызывать раздражение, а легкие рабочие задачи становятся непосильными.





«Самое тяжелое из этого — выгореть во всех сферах сразу. Выгорание как паразит: начинается с одной сферы и неизбежно распространяется на другие, поэтому самое главное — не воспринимать это состояние как норму, а вовремя заметить и предотвратить», — рассказала Геринг в беседе с изданием VSE42.Ru.

«Мы не сгораем от работы. Мы сгораем от того, что она не дает нам признания, любви и смысла, которые мы ищем», — заключила эксперт.