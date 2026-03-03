«Внутренняя лампочка гаснет»: Психолог предупредила о серьезных опасностях выгорания
Психолог Генинг: Выгорание начинается с одной сферы и распространяется на другие
Выгореть можно не только на работе, но и в отношениях или хобби. Об этом предупредила психолог и психотерапевт Маргарита Геринг.
По словам эксперта, выгорание — это состояние, при котором человек «перестаёт быть собой», когда «внутренняя лампочка гаснет». В этом случае близкие люди могут вызывать раздражение, а легкие рабочие задачи становятся непосильными.
«Самое тяжелое из этого — выгореть во всех сферах сразу. Выгорание как паразит: начинается с одной сферы и неизбежно распространяется на другие, поэтому самое главное — не воспринимать это состояние как норму, а вовремя заметить и предотвратить», — рассказала Геринг в беседе с изданием VSE42.Ru.
Она уточнила, что первыми симптомами выгорания являются пробуждение в уже уставшем состоянии, снижение иммунитета, боли в теле, раздражение на близких, ощущение тошноты от одной мысли о работе уже в воскресенье вечером, потеря интереса к книгам, фильмам и прогулкам, желание изолироваться, а также рассеянность, забывчивость и ощущение жизни «на автомате». При этом самым ранним сигналом является утрата способности замечать красоту заката, вкус еды и звуки природы.
Геринг порекомендовала научиться слышать себя, признать проблему, снизить планку требований к себе. Важно обеспечить для себя полноценный сон и физический комфорт, а при необходимости обратиться к психологу.
«Мы не сгораем от работы. Мы сгораем от того, что она не дает нам признания, любви и смысла, которые мы ищем», — заключила эксперт.