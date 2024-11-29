МО РФ планирует взыскать 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА

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Министерство обороны РФ подало иск на 57,5 миллиона рублей к ООО «Владимирский завод "Электроприбор"». Предприятие специализируется на производстве средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде города Москвы, куда поступил соответствующий документ. Истец считает, что ответчик не выполнил должным образом свои обязательства, предусмотренные контрактом. Точная сумма исковых требований оборонного ведомства к предприятию составляет 57 502 195 рублей. Иск принят к производству. Других подробностей в суде не привели.
«Электроприбор» — крупное промышленное предприятие во Владимире, которое занимается разработкой и производством средств и систем связи как военного, так и гражданского назначения.
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Александр Бойцов