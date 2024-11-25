Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)
В Ростовской области правоохранители задержали министра транспорта региона Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Чиновников подозревают в получении взятки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Замгубернатора и замминистра транспорта Ростовской области задержали за взятку
24 ноября вечером силовики задержали Виталия Кушнарева и Дмитрия Мамелко по подозрению в получении взятки. В правительстве Ростовской области официально подтвердили информацию о задержании.
План по задержанию Кушнарева был разработан еще в конце августа, однако тогда было решено продолжить наблюдение за ним в ожидании более серьезного преступления, сообщает 161.ru. Сумма взятки составила 30 миллионов рублей. Ее передали Кушнареву в ресторане 24 ноября, где он отмечал юбилей друга. В этот день исполнилось 50 лет его заместителю — Дмитрию Мамелко.
«Мамелко стал проводником в операции. Речь шла о взятке в размере 30 млн руб. Ее Кушнареву принесли в ресторан 24 ноября вечером, где он праздновал юбилей друга. В этот день Дмитрию Мамелко исполнилось 50 лет», — рассказал собеседник портала.
Дмитрий Мамелко: биография
Дмитрий Мамелко начинал свою карьеру в качестве директора ООО «Спецшахтопроходка». В 2009 году он перешел на должность главного специалиста отдела промышленного освоения водных биоресурсов Ростовской области. В 2014 году Мамелко стал помощником министра и занял позицию главного специалиста отдела кадровой и организационной работы в Министерстве транспорта Ростовской области.
После нескольких изменений в правительстве региона, Мамелко был назначен на пост заместителя главы администрации, но 23 апреля 2019 года покинул эту должность по собственному желанию.
7 октября 2024 года стало известно о его назначении на пост заместителя министра транспорта Ростовской области. Местные СМИ отмечали, что Мамелко был давним соратником Виталия Кушнарёва.
На новом посту Мамелко должен был заниматься вопросами, связанными с финансами, организацией пассажирских перевозок и делами об административных правонарушениях в транспортной сфере.
Фото: iStock/Dzurag
Содействие правоохранителям
Виталий Кушнарев и Дмитрий Мамелко задержаны на 72 часа для выяснения всех обстоятельств. Накануне сотрудники спецслужб провели обыск в доме Мамелко. После этого он был вынужден сотрудничать с правоохранительными органами и помочь в задержании. По словам источника, Кушнарев согласился давать показания и признался во взяточничестве, тогда как Мамелко свою причастность отрицает.
«В августе, когда планировалось задержание Кушнарева, он (Мамелко — прим.ред.) обещал помощь. Поэтому силовики решили отложить операцию, чтобы он вывел на других подозреваемых чиновников», — объяснил собеседник 161.ru.
Виталий Кушнарев: биография
Кушнарев родом из Тацинского района Ростовской области, ему 49 лет.
Он завершил обучение в Новочеркасском государственном университете, получив дипломы по специальностям «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки». Позже он также освоил юриспруденцию в Южном федеральном университете.
Кушнарев начал свою карьеру на угледобывающих предприятиях региона, а затем несколько лет занимался реструктуризацией угольной отрасли в администрации Белокалитвинского района.
С 2010 года он стал работать в правительстве Ростовской области, а в 2014 году занял пост министра транспорта региона. С 2016 по 2019 годы возглавлял администрацию Ростова-на-Дону, а затем стал председателем совета директоров «Региональной корпорации развития».
В 2021 году Кушнарев был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва, где работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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