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Ростовского министра Кушнарева «сдал» его заместитель: взятка в 30 млн на юбилее и договор с МВД, подробности задержания чиновников

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)

В Ростовской области правоохранители задержали министра транспорта региона Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Чиновников подозревают в получении взятки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Замгубернатора и замминистра транспорта Ростовской области задержали за взятку


24 ноября вечером силовики задержали Виталия Кушнарева и Дмитрия Мамелко по подозрению в получении взятки. В правительстве Ростовской области официально подтвердили информацию о задержании.

План по задержанию Кушнарева был разработан еще в конце августа, однако тогда было решено продолжить наблюдение за ним в ожидании более серьезного преступления, сообщает 161.ru. Сумма взятки составила 30 миллионов рублей. Ее передали Кушнареву в ресторане 24 ноября, где он отмечал юбилей друга. В этот день исполнилось 50 лет его заместителю — Дмитрию Мамелко.



«Мамелко стал проводником в операции. Речь шла о взятке в размере 30 млн руб. Ее Кушнареву принесли в ресторан 24 ноября вечером, где он праздновал юбилей друга. В этот день Дмитрию Мамелко исполнилось 50 лет», — рассказал собеседник портала.


Дмитрий Мамелко: биография


Дмитрий Мамелко начинал свою карьеру в качестве директора ООО «Спецшахтопроходка». В 2009 году он перешел на должность главного специалиста отдела промышленного освоения водных биоресурсов Ростовской области. В 2014 году Мамелко стал помощником министра и занял позицию главного специалиста отдела кадровой и организационной работы в Министерстве транспорта Ростовской области.

После нескольких изменений в правительстве региона, Мамелко был назначен на пост заместителя главы администрации, но 23 апреля 2019 года покинул эту должность по собственному желанию.

7 октября 2024 года стало известно о его назначении на пост заместителя министра транспорта Ростовской области. Местные СМИ отмечали, что Мамелко был давним соратником Виталия Кушнарёва.

На новом посту Мамелко должен был заниматься вопросами, связанными с финансами, организацией пассажирских перевозок и делами об административных правонарушениях в транспортной сфере.

Фото: iStock/Dzurag

Содействие правоохранителям


Виталий Кушнарев и Дмитрий Мамелко задержаны на 72 часа для выяснения всех обстоятельств. Накануне сотрудники спецслужб провели обыск в доме Мамелко. После этого он был вынужден сотрудничать с правоохранительными органами и помочь в задержании. По словам источника, Кушнарев согласился давать показания и признался во взяточничестве, тогда как Мамелко свою причастность отрицает.

«В августе, когда планировалось задержание Кушнарева, он (Мамелко — прим.ред.) обещал помощь. Поэтому силовики решили отложить операцию, чтобы он вывел на других подозреваемых чиновников», — объяснил собеседник 161.ru.

Виталий Кушнарев: биография


Кушнарев родом из Тацинского района Ростовской области, ему 49 лет.

Он завершил обучение в Новочеркасском государственном университете, получив дипломы по специальностям «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Экономика и управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки». Позже он также освоил юриспруденцию в Южном федеральном университете.

Кушнарев начал свою карьеру на угледобывающих предприятиях региона, а затем несколько лет занимался реструктуризацией угольной отрасли в администрации Белокалитвинского района.

С 2010 года он стал работать в правительстве Ростовской области, а в 2014 году занял пост министра транспорта региона. С 2016 по 2019 годы возглавлял администрацию Ростова-на-Дону, а затем стал председателем совета директоров «Региональной корпорации развития».

В 2021 году Кушнарев был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва, где работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

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Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по кибербезопасности
25 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Ученики и учителя Московской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде по информационной безопасности. Регистрация открыта до 27 декабря 2024 года, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Олимпиада будет проходить в дистанционном формате, а задания разделены по возрастным группам: 1–4 классы, 5–8 классы и 9–11 классы.

Для регистрации необходимо зарегистрироваться на платформе проекта. Победителей определят 15 января. Они получат призы.

В рамках олимпиады школьники смогут улучшить свои знания в области кибербезопасности, научиться противостоять мошенничеству в интернете и защищать свои личные данные. Учителя же смогут оценить цифровую грамотность своих учеников и посоревноваться с коллегами.

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно найти на сайте проекта.

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#подмосковье
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В Московской области вынесено 15 постановлений за нелегальное обращение с отходами
25 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto / Parradee Kietsirikul

Министерство экологии и природопользования борется незаконным действиям в сфере обращения с отходами. Уже пресекли случаи нелегального выброса строительного мусора, сжигания отходов и работы незаконных пунктов приёма строительных отходов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Щёлковском районе неподалёку от посёлка Литвиново полицейские задержали грузовик, который участвовал в сбросе строительных отходов.

Кроме того, Министерство экологии пресекло работу нелегального пункта приёма строительных отходов в Домодедовском районе.

Также в Ленинском районе рядом с селом Булатниково было пресечено незаконное сжигание отходов. Источник загрязнения был ликвидирован.

С 14 по 21 ноября благодаря камерам фото- и видеофиксации было выписано 15 постановлений о назначении административных наказаний по статье 6.26 КоАП МО на общую сумму 724 000 рублей.

Министерство экологии призывает всех граждан соблюдать законодательство в сфере обращения с отходами. За нарушение закона предусмотрены штрафы и другие меры ответственности.

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В Подмосковье рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей
25 ноября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области ведётся активная работа по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей, участие в этом принимают как общерегиональные министерства и ведомства, так и окружные администрации, а также общественные организации и волонтёры. Важность этой работы подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания.
«Это очень важная и заметная тема. И я уверен, что главы округов, депутаты, общественники, которые работают у себя в округах, понимают, насколько важно своевременно оказать максимальную поддержку — будь то выплаты, документы, какие-то отдельные просьбы. Всё это имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава подмосковного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, что с начала работы фонда — с 1 июля 2023 голда — к ним за помощью обратились более 16 тысяч человек, из них 8,1 тыс. ветеранов и около 8,2 тыс. членов их семей. Она также отметила, что из 24,3 тыс. поступивших вопросов 20,1 тыс. же решены.

«Топ вопросов на данный момент немного поменялся. Если первоначально большинство вопросов поступало по получению ветеранского удостоверения, то сейчас на первый план выходят выплаты, медицинская помощь и поиск пропавших без вести», — рассказала Ольга Ермакова.
Она также отметила, что ключевым направлением работы фонда является взаимодействие с семьями бойцов.

«На данный момент в городских округах у нас работают 58 социальных координаторов. Но нам добавили ещё 20 штатных единиц, и мы будем добавлять социальных координаторов в те округа, где в их поддержке нуждается больше семей», — сообщила Ольга Ермакова.
В числе проектов фонда Ольга Ермакова назвала помощь в трудоустройстве и вовлечение ветеранов в спорт.

В свою очередь, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева напомнила, что в Подмосковье, помимо федеральных, действует ряд региональных льгот для участников СВО и членов их семей, и этот список расширяется.

«У нас есть льготы, которые оказываются семьям с детьми, льготы, которые получают пожилые родители. Новая мера поддержки — это выплата на школьную форму детям, чьи отцы погибли на СВО», — сказала Людмила Болатаева.
Она добавила, что расширяется помощь по реабилитации раненых в центре «Ясенки», туда привлекают топовых специалистов. А с нового года там смогут бесплатно проживать жёны бойцов. Кроме того, достигнуто соглашение с Центром А.И. Мещерякова по реабилитации бойцов с поражением слуха и зрения.

Информацию по теме дополнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она рассказала, что помощь бойцам и их семьям оказывают 2 тысячи 455 индивидуальных кураторов. Кроме того, в регионе работает 57 муниципальных центров поддержки участников СВО и их семей.

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#московская область
#подмосковье
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В парках Московской области День матери отметили 12 тысяч человек
25 ноября 2024, 14:33

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 ноября в почти 80 парках Московской области прошло масштабное общеобластное мероприятие «Для милых мам», приуроченное к Дню матери. В празднике приняли участие 12 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили различные программы, включая квесты, живые концерты, интерактивные лекции, фотопрогулки для мам и другие активности.

В Коломне прошли мастер-классы для женщин, на которых они освоили необычные способы завязывания шарфов и палантинов. Кроме того, в участник шоу «Танцы» Антон Максаков провел танцевальный мастер-класс.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялся психологический тренинг «Мой счастливый 2025». Гости прослушали лекцию о нутрициологии и приняли участие в медитативных практиках, включая гвоздетерапию. Также они могли попробовать свои силы в создании свечей из пчелиного воска, расписывать гипсовые фигурки и украшать имбирные пряники.

Праздничные мероприятия состоялись также в таких городах Подмосковья, как: Орехово-Зуево, Реутов и Мытищи.

Праздники прошли при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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Психолог назвала три правила, которые помогут избежать тревожности
Психолог Докучаева: чтобы избежать тревожности, нужно не общаться с токсичными людьми
25 ноября 2024, 14:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Россияне стали чаще обращаться к психологам. Согласно исследованию здоровья, число россиян, никогда не обращавшихся за психологической помощью, снизилось с 81% в 2023 году до 74% в 2024, и только 13% респондентов никогда не тревожатся и не испытывают стресс.
Психолог Марина Докучаева в беседе с «Радио 1» рассказала, что самая распространенная проблема людей — тревожность, потому что есть некие внешние факторы, которые ее формируют.

«Тревожность — это вообще-то признак психического здоровья. То есть, если мы о чем-то тревожимся и эмоционально не уплощены — мы психически здоровые люди. Другой вопрос, когда тревожность портит человеку жизнь», — объяснила эксперт.

Психолог дала основные советы для сохранения своего психического здоровья:

  • стараться не общаться с токсичными и сложными людьми: научиться выстраивать границы, потому что, как правило, такие люди не отдают ничего своего, а только получают огромное количество вашей энергии.
  • стараться ограничивать себя от большого количества информации: даже если информация положительная — в силу того, что наши высшие психические функции перегружены, начинается сбой психического аппарата.
  • создать для себя островок благополучия, благодарить себя: в своем доме, когда ложитесь спать, старайтесь думать о чем-то хорошем. Поблагодарите весь свой день, все события, которые были, даже, если вы увидели где-то там в облаке солнышко, которое проглянуло, это уже хорошо.

По рекомендациям психолога, если болит душа, если что-то волнует и тревожит, то лучше сразу обратиться к специалисту, а не пытаться выяснить причины самостоятельно.

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Вокзалы и ТПУ на МЖД полностью подготовлены к зимнему периоду
25 ноября 2024, 14:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Все транспортно-пересадочные узлы Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также вокзалы МЖД полностью подготовлены к зимнему периоду, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Всего к работе в холодное время года готовы 256 вокзальных комплексов, 64 ТПУ и 813 павильонов. В помещениях проведены работы по текущему обслуживанию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования.

На станциях и остановочных пунктах проверены дополнительные системы отопления — «тепловые пушки». Особое внимание уделено транспортно-пересадочным узлам, станциям Московских центральных диаметров и МЦК, где проведена очистка фасадов зданий, уборка платформ и вестибюлей, установка обогревателей и противоскользящих покрытий.

На пассажирских платформах ведётся онлайн-мониторинг погодных условий, что позволяет своевременно убирать снег и лёд при сильных осадках. Температурный режим на малых вокзалах в регионах контролируется автоматизированной системой удалённого управления, которая сейчас установлена на более чем 30 вокзалах.

Регулярно проводится уборка пешеходных мостов, подземных переходов и лестничных пролётов. Создан запас материалов и оборудования для очистки инфраструктуры от снега и льда, а работники обеспечены спецодеждой и инструментами.
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В Шатуре вручили знаки отличия тренеру по гребле на байдарках и каноэ и его ученику
25 ноября 2024, 13:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Тренера по гребле на байдарках и каноэ из Шатуры Таканаева Самата Мубаракшевича и его ученика Белова Степана Александровича наградили знаками отличия «Спортивная доблесть», сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на спортивную школу Шатуры.
Награду вручили их участие в летней Спартакиаде учащихся России. Знак отличия «Спортивная доблесть» служит наградой для граждан за их успехи и достижения в области физической культуры, спорта и спортивного воспитания в Свердловской области, включая массовый спорт, школьный и студенческий спорт, а также спорт высоких достижений и подготовку спортивного резерва.

Следует отметить, что заключительный этап летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ состоялся в Барнауле. Соревнования проходили с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.

Финал Летней спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ в рамках XII Летней спартакиады учащихся России проходил в Барнауле. Соревнования длились с 6 по 10 августа. В них приняли участие более 300 гребцов из 30 регионов России.

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#подмосковье
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#награда
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В Свердловской области зафиксирована вспышка сифилиса среди мигрантов
25 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Kitsawet Saethao

В Свердловской области зафиксировали вспышку сифилиса среди иностранных граждан, работающих по трудовым патентам. За восемь месяцев 2024 года выявлен 151 случай заболевания.
На рост заболеваемости этой болезнью обратил внимание кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, бывший главный врач областного кожно-венерического диспансера Николай Струин. Его слова приводит сетевое издание «ЕАН». Если за первые три месяца текущего года в Свердловской области было зафиксировано 42 случая сифилиса, то за полгода — уже 78 случаев, а за восемь месяцев — 151 случай.

По словам Струина, это на 11,1% больше, чем за весь 2023 год. За июль-август количество заболевших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года.

По мнению специалиста, эти цифры могут быть даже заниженными, так как многие мигранты проходят обследования в частных клиниках, данные откуда не всегда попадают в официальную статистику.

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Климатолог раскрыл опасности глобального потепления
Климатолог Юрганов: глобальное потепление может привести к засухам и ураганам
25 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глобальное потепление, давно ставшее реальностью XXI века, способно привести к затоплению прибрежных районов, засухам и ураганам. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов. По его словам, основными причинами повышения средней температуры Земли и атмосферы является деятельность человека — сжигание ископаемых, вырубка лесов, сельское хозяйство и промышленность.
«К чему может привести глобальное потепление? Например, к таянию ледников и повышению уровня моря. Не исключаются затопление прибрежных районов и нарушение экосистем. Кроме того, глобальное потепление может привести к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как засухи, наводнения и ураганы. Безусловно, повышение температуры воздуха может привести к росту числа заболеваний человека, связанных с жарой и влажностью», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.
Климатолог подчеркнул, что глобальное потепление действительно происходит, оно не миф и не вымысел. По его информации, за последний век средняя температура планеты выросла на 1,1 градус, что вызвало таяние ледников, повышение уровня моря и изменение погоды.

Юрганов считает, что с глобальным потеплением следует бороться совместными усилиями всего человечества.
«В научных кругах уже давно идут разговоры о том, что необходимо экстренно принимать меры, чтобы не допустить глобального потепления, но каждый человек должен начать с себя, и тогда лишь человечество сможет избежать природного апокалипсиса», — заключил он.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.

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