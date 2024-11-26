В Удмуртии бывшую главу Минздрава осудили за злоупотребление полномочиями

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В Удмуртии осудили бывшую исполняющую обязанности главы министерства здравоохранения республики Наталью Якимову. Она обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ. Как установили следователи, Якимова во время исполнения обязанностей министра здравоохранения Удмуртии с августа 2022 года по сентябрь 2023 года способствовала проведению неконкурентных торгов на поставку медицинского оборудования. Таким образом, с аффилированными коммерческими организациями были заключены государственные контракты на сумму 490 миллионов рублей.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил бывшей чиновнице один год исправительной колонии. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение полутора лет.
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Александр Бойцов