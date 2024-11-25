Бывший чиновник Минобороны Куракин приговорён к 17 годам колонии

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Никулинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении бывшего главы департамента имущества министерства обороны РФ Дмитрия Куракина. Он обвинялся в хищениях леса их воинских частей.
Суд приговорил экс-чиновника оборонного ведомства к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 396 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Readovka. Кроме того, в рамках данного уголовного дела Куракин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве. Свою вину он признал частично.
Арестован чиновник Минобороны был ещё в ноябре 2023 года. Его определили под домашний арест. Как установили следователи, Куракин, работая в оборонном ведомстве, вместе с другими должностными лицами занимался незаконной вырубкой леса. По фальшивым документам он организовал вырубку здорового леса под видом санитарной и поставку древесины в Китай. Экс-чиновник извлекал из этой операции двойную выгоду: освободившиеся после вырубки деревьев участки он продавал знакомым бизнесменам.
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Александр Бойцов