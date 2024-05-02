МО Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны

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Представители МО Украины встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съемки территории страны из космоса. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что впоследствии запись была удалена. По словам заместителя министра обороны страны Екатерины Черногоренко, спутниковые компании проводят съемку страны ежедневно. По её мнению, снимки могут быть использованы РФ в военных целях. Она выразила благодарность партнерам за готовность подписать меморандум. Название компании не называлось «из соображений безопасности».
Власти Украины захотели ограничить спутниковую съемку в условиях военного положения. Минобороны планирует продлить контракт с компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова