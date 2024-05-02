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Французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российские войска смогут обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Об этом сообщает LCI.
По словам Нивы, высокую опасность для украинской армии представляют удары в районе Константиновки, которая находится всего в пятнадцати километрах от Часова Яра. Военкор отметила, что железнодорожный узел в данном регионе является одним из ключевых элементов логистики Украины.
Коллега Нивы Дидье Франсуа заключил, что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения крайне печальное.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.
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Коллега Нивы Дидье Франсуа заключил, что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения крайне печальное.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.
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Екатерина Коршунова