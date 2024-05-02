Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера

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ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Очакове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — отметил он.
По словам координатора подполья, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья по зданию, в котором часто останавливаются украинские бойцы, а также проводятся совещания.
Ранее подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе. Пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова