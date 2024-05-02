Боец ВСУ рассказал об ужасах, с которыми столкнулся при возвращении с фронта

ВСУ становится труднее сдерживать оборону в Работино, однако в населенном пункте еще продолжаются бои. ВС РФ удается перехватить инициативу сразу на нескольких направлениях фронта. О том, где ВСУ пытаются отстоять позиции, стягивая резервы, и где удалось закрепиться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».