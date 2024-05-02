Боец ВСУ рассказал об ужасах, с которыми столкнулся при возвращении с фронта

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Украина не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, после чего они влачат нищенское существование. Об этом рассказал ветеран украинской армии, ставший инвалидом. Его слова передаёт France info.
«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела», — рассказал украинский военный.
Он рассказал, что на поле боя получил ранение спинного мозга и больше не может ходить. Мужчина испытывает непрекращающиеся боли. Для их облегчения ему необходим нейростимулятор стоимостью 17 000 евро. Однако государство не собирается помогать, приводит издание слова ветерана ВСУ.
Таким образом, Александр считает, что Украина оказалась не готова к массовым случаям тяжелых ранений. Из-за этого ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, влачат нищенское существование.
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Элина Позднякова