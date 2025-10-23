Достижения.рф

МО: ПВО России за 4 часа уничтожила 20 БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Фото: istockphoto/alexeynovikov

За четыре часа 23 октября средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Эти поражения зафиксировали в период с 16:00 до 20:00 мск, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в тот же день в Минобороны заявили, что за прошедшую ночь российские системы ПВО сбили 139 украинских БПЛА над территориями страны, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областями, а также в Республике Крым.

Перед этим сообщалось, что в Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.

Никита Кротов

