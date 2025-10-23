МО: ПВО России за 4 часа уничтожила 20 БПЛА ВСУ над Белгородской областью
За четыре часа 23 октября средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Эти поражения зафиксировали в период с 16:00 до 20:00 мск, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в тот же день в Минобороны заявили, что за прошедшую ночь российские системы ПВО сбили 139 украинских БПЛА над территориями страны, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областями, а также в Республике Крым.
Перед этим сообщалось, что в Белгородской области 12 человек пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.
