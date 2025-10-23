Достижения.рф

В российском регионе из-за атаки БПЛА ВСУ ранило бойца самообороны

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В поселке Малиновка Белгородской области в результате атаки беспилотника получил ранения боец самообороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



В самом Белгороде выбито окно в одной из квартир, пробило крыши гаража и предприятия, осколками повредило 13 автомобилей. В Белгородском районе также зафиксировали повреждения частных домов, крыш и автомобилей.

В Шебекинском округе в пожарище сгорел легковой автомобиль, ещё несколько машин получили повреждения, разрушились стены некоторых домов, заборы и ворота. В Грайворонском округе дроны повредили оборудование сельскохозяйственного предприятия, в хуторе Леоновка нет электроснабжения.

Перед этим сообщалось, что ПВО России за четыре часа уничтожила 20 БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

Никита Кротов

