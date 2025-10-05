«Мобилизовали» кота: в Украине сотрудники ТЦК насильно забрали животное
На Украине произошёл странный и шокирующий инцидент: сотрудники территориального центра комплектования забрали кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Животное неожиданно пропало из двора, где обычно гуляло, и не вернулось домой. Обеспокоенная хозяйка, пожилая женщина, решила проверить записи с камер наблюдения. Увиденное её поразило: на кадрах зафиксировано, как несколько мужчин в военной форме подбирают пушистого кота, сажают его в автомобиль и уезжают в неизвестном направлении.
Пенсионерка в растерянности и панике. Женщина не понимает, что могло спровоцировать такой поступок и куда делся её питомец. По её словам, кот был домашним, добрым и не представлял никакой угрозы. Она опасается, что животному может грозить опасность, и всеми силами пытается выяснить его местонахождение.
Сейчас владелица кота пытается привлечь внимание общественности и выяснить, кто и зачем мог забрать животное. Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент и гадают: был ли это нелепый розыгрыш, ошибка или просто акт бессмысленной жестокости.
