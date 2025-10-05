«Мобилизовали» кота: в Украине сотрудники ТЦК насильно забрали животное

05 октября 2025, 18:09

На Украине военные увезли кота — хозяйка в шоке и ищет питомца

Фото: Istock / Vladyslav Shcherbakov

На Украине произошёл странный и шокирующий инцидент: сотрудники территориального центра комплектования забрали кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».