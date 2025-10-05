Появилось шокирующее видео ДТП с перевернувшейся фурой на МКАД
На 80-м километре внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Грузовик перевернулся, что привело к полному перекрытию дороги. Департамент транспорта Москвы оперативно опубликовал видеозапись инцидента в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, как легковая машина врезается в фуру. От удара грузовой автомобиль теряет устойчивость, опрокидывается на бок и по инерции проезжает так некоторое расстояние, после чего окончательно останавливается, заблокировав несколько полос движения.
В настоящее время экстренные службы работают на месте аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и обстоятельства случившегося. Информацию о возможных пострадавших правоохранительные органы уточняют.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Подмосковье, где легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком.
