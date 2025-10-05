В российском городе 14-летнего подростка привезли в больницу в алкогольной коме

05 октября 2025, 18:02

Восьмиклассник из Сертолово попал в больницу после отравления алкоголем

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

3 октября в посёлке Токсово Всеволожского района Ленинградской области 14-летнего подростка госпитализировали в больницу в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает издание 47news.