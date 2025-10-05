В российском городе 14-летнего подростка привезли в больницу в алкогольной коме
3 октября в посёлке Токсово Всеволожского района Ленинградской области 14-летнего подростка госпитализировали в больницу в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает издание 47news.
По предварительной информации, восьмиклассника обнаружили без сознания около 16 часов у дома на улице Сосновой в Сертолово. Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у юноши тяжёлое токсическое поражение организма алкоголем и доставили его в медицинское учреждение.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По информации издания, ранее подросток не состоял на учёте у инспекторов по делам несовершеннолетних.
