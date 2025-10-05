Подростков в Якутии проверяют после избиения мужчины, обвинённого в пьянстве с детьми

05 октября 2025, 17:57

В Якутии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео

Фото: Istock / Egoitz Bengoetxea Iguaran

В Якутии полиция начала проверку после появления в Сети жестокого видео, на котором группа подростков избивает мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».