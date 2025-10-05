Подростков в Якутии проверяют после избиения мужчины, обвинённого в пьянстве с детьми
В Якутии полиция начала проверку после появления в Сети жестокого видео, на котором группа подростков избивает мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс из-за крайней степени насилия и безразличия к происходящему со стороны очевидцев.
На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как мужчина лежит на земле, не в состоянии защититься или даже подняться. Несмотря на его мольбы прекратить, подростки продолжают наносить удары — руками и ногами — в разных частях тела. Судя по видео, происходящее доставляет им явное удовольствие.
По предварительной информации, подростки обвинили мужчину в том, что он якобы распивал алкоголь с несовершеннолетними. Однако никакие доказательства или подтверждения этому пока не представлены, и версия требует официального подтверждения.
На данный момент полиция устанавливает личности участников происшествия и проверяет все обстоятельства случившегося. Ведётся доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.
Читайте также: