Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в городах Кузбасса

03 октября 2025, 10:09

Фото: iStock/Alexandr Macovetchi

Уникальная передвижная лаборатория выехала на улицы Кемерова и Новокузнецка, чтобы проверить чистоту воздуха. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Минприроды Кузбасса.





Отмечается, что специалисты провели первые замеры в самых оживленных точках двух городов.





«На перекрестке улиц 2-й Сосновой и 3-й Сосновой, у дома по улице Карболитовская, 1 и на перекрестке улиц Щетинкин Лог и Николая Островского. В Новокузнецке отбор проб был произведен 30 сентября по адресам: проспект Строителей, 19/1, перекресток улицы Воронежской и переулка Архангельского, улица Ленина, 49», — говорится в сообщении.

«В связи с выявленными грубыми нарушениями, при которых деятельность производственного предприятия недопустима и представляет угрозу причинения вреда здоровью граждан, 1 сентября 2025 года должностными лицами территориального отдела наложен временный запрет деятельности производственных установок ООО "Бетонстрой"», — отмечается в материале.