Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в городах Кузбасса
Уникальная передвижная лаборатория выехала на улицы Кемерова и Новокузнецка, чтобы проверить чистоту воздуха. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Минприроды Кузбасса.
Отмечается, что специалисты провели первые замеры в самых оживленных точках двух городов.
«На перекрестке улиц 2-й Сосновой и 3-й Сосновой, у дома по улице Карболитовская, 1 и на перекрестке улиц Щетинкин Лог и Николая Островского. В Новокузнецке отбор проб был произведен 30 сентября по адресам: проспект Строителей, 19/1, перекресток улицы Воронежской и переулка Архангельского, улица Ленина, 49», — говорится в сообщении.
В пробах воздуха опасных превышений по угарному газу, диоксиду азота и другим вредным веществам не обнаружили. Теперь мобильная лаборатория будет регулярно курсировать по региону.
Тем временем в столице Роспотребнадзор временно приостановил деятельность предприятия «Бетонстрой» из-за нарушения санитарных норм и загрязнения воздуха. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с выявленными грубыми нарушениями, при которых деятельность производственного предприятия недопустима и представляет угрозу причинения вреда здоровью граждан, 1 сентября 2025 года должностными лицами территориального отдела наложен временный запрет деятельности производственных установок ООО "Бетонстрой"», — отмечается в материале.
Кроме того, 10 сентября Останкинский районный суд Москвы признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его деятельность на 70 суток.