В Подмосковье сняли с продажи более 270 кг некачественной молочной продукции

10 сентября 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

271 килограмм молочной продукции сняли с продажи в Московской области с начала года по итогам проверок, которые провели ветеринарно-санитарные специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Проверку проходят товары, которые реализуются на областных ярмарках и рынках.





«Для проверки отбираются пробы продукции. Их исследуют в лабораторных условиях. Товары, не соответствующие требованиям ГОСТ, не допускаются на прилавки», — говорится в сообщении.