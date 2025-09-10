В Подмосковье сняли с продажи более 270 кг некачественной молочной продукции
271 килограмм молочной продукции сняли с продажи в Московской области с начала года по итогам проверок, которые провели ветеринарно-санитарные специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку проходят товары, которые реализуются на областных ярмарках и рынках.
«Для проверки отбираются пробы продукции. Их исследуют в лабораторных условиях. Товары, не соответствующие требованиям ГОСТ, не допускаются на прилавки», — говорится в сообщении.Всего за восемь месяцев текущего года санитарно-ветеринарные специалисты Подмосковья отобрали 31,7 тыс. проб молока и провели около 164,5 тыс. исследований. Эксперты проверяют вкус продукции, наличие загрязнений и посторонних частиц, процент содержания белка и жира.