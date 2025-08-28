В Подмосковье оцифровали оформление санитарных зон у источников воды
Новую услугу «Установление, изменение, прекращение зон санитарной охраны» запустили на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Санитарные зоны устанавливаются вокруг источников питьевой воды, чтобы защитить их от загрязнения.
Услуга размещена в разделе «Бизнес», подразделе «Экология» — «Другое». Услугой могут воспользоваться как юрлица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Услуга предоставляется бесплатно в срок до 20 рабочих дней.«Теперь санитарную зону можно оформить в онлайн-режиме. Благодаря цифровизации процесс получения услуги стал более удобным и доступным, а срок рассмотрения заявления сократился в два раза», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.