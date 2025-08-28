В Подмосковье оцифровали оформление санитарных зон у источников воды

28 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: istockphoto.com/ArtTim

Новую услугу «Установление, изменение, прекращение зон санитарной охраны» запустили на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Санитарные зоны устанавливаются вокруг источников питьевой воды, чтобы защитить их от загрязнения.



