Мусорный оператор начал дезинфицировать контейнеры в Раменском

26 августа 2025, 17:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Регулярную дезинфекцию мусорных контейнеров начали проводить сотрудники регионального оператора «ЭкоЛайн Воскресенск» на Театральной улице в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Для проведения дезинфекции используется специальная передвижная мойка: с помощью этой техники можно быстро и эффективно очищать контейнеры от загрязнений.





«Процесс дезинфекции состоит из нескольких этапов. Сначала из баков освобождают от отходов, а потом передвижная мойка проводит полный цикл обработки контейнера дезинфицирующим раствором, удаляя все загрязнения. На это требуется не более одной минуты», — говорится в сообщении.