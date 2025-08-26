Мусорный оператор начал дезинфицировать контейнеры в Раменском
Регулярную дезинфекцию мусорных контейнеров начали проводить сотрудники регионального оператора «ЭкоЛайн Воскресенск» на Театральной улице в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Для проведения дезинфекции используется специальная передвижная мойка: с помощью этой техники можно быстро и эффективно очищать контейнеры от загрязнений.
«Процесс дезинфекции состоит из нескольких этапов. Сначала из баков освобождают от отходов, а потом передвижная мойка проводит полный цикл обработки контейнера дезинфицирующим раствором, удаляя все загрязнения. На это требуется не более одной минуты», — говорится в сообщении.Летом дезинфекция контейнеров проводится раз в десять дней. Этого достаточно, чтобы сохранять чистоту и не допускать размножения бактерий.