Мобильная связь в поездах станет лучше: МТС и ФПК реализуют совместный проект
МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) приступили к реализации инициативы, призванной повысить качество мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования. Об этом пресс‑служба оператора сообщила изданию «Известия».
До конца 2026 года более чем в 130 поездах установят оборудование для усиления сотового сигнала и интернет‑соединения. В перечень входят все составы «Авроры», которые ходят между Москвой и Санкт‑Петербургом. Кроме того, репитеры и излучающий кабель появятся в поездах «Буревестник», следующих из столицы в Нижний Новгород.
Улучшить качество связи в вагонах намерены и другие крупные телеком‑операторы — в частности, «Билайн», «Т2» и «МегаФон». При этом уровень мобильного покрытия для пассажиров во многом определяется тем, насколько плотно маршрут обеспечен сигналом от базовых станций.
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