Мобильная связь в поездах станет лучше: МТС и ФПК реализуют совместный проект

28 августа 2026, 05:52

«Известия»: мобильные операторы повысят качество связи в поездах

Фото: iStock/Anton_Sokolov

МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) приступили к реализации инициативы, призванной повысить качество мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования. Об этом пресс‑служба оператора сообщила изданию «Известия».