Мобильные эколаборатории провели в Подмосковье более тысячи замеров

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше тысячи замеров состояния воздуха и воды провели мобильные экологические лаборатории в Московской области с начала текущего года, в большинстве случаев результаты соответствовали нормативам, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Лаборатории Мособлэкомониторинга провели 1015 замеров качества атмосферного воздуха и 143 замера по определению уровня загрязнения сточной и природной воды. Превышения нормативных значений концентрации вредных веществ и прочие отклонения от гигиенических стандартов были зафиксированы только в 15% проб», — говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам проведённых анализов было направлено свыше 500 уведомлений о необходимости прекратить негативное воздействие на окружающую среду.
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