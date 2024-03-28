Мобильные эколаборатории проверили качество воздуха в 12 округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
19 выездов совершили мобильные экологические лаборатории Московской области в период с 21 по 28 марта, пробы воздуха были взяты в 12 округах региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Воздух проверялся на наличие и концентрацию 31 загрязняющего вещества. Превышения предельно допустимых значений нигде выявлено не было», — говорится в сообщении.Отмечается, что только в одной из проб предельно допустимая концентрация сероводорода оказалась выше среднего показателя по Подмосковью и составила 0,4, однако это не является превышением нормативов. В остальных пробах содержание сероводорода не превышало 0,2 ПДК м.р.
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